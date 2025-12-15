Mainz bindet Spätstarter Moreno Fell

Der 1. FSV Mainz kann weiter auf die Dienste von Fabio Moreno Fell setzen. Wie die Rheinhessen vermelden, hat der Stürmer seinen Vertrag bei den 05ern vorzeitig verlängert. Der 25-Jährige war im Sommer vom Oberligisten TSV Gau-Odernheim an den Bruchweg gekommen und avancierte in der U23 prompt zum erfolgreichsten Torschützen. Inzwischen lief er sogar in der Bundesliga sowie der Conference League auf.

Der Technische Direktor Meikel Schönwitz ist voll des Lobes über den Goalgetter: „Es ist außergewöhnlich, wenn man einen Spieler im Frühjahr in der Verbandsliga in Gau-Odernheim beobachtet und ihn dann Ende des Jahres in der Bundesliga auflaufen sieht. Das ist vor allem das Ergebnis harter Arbeit und einer sehr guten Anpassungsfähigkeit. Fabio zeigt seine Qualitäten seit Saisonbeginn kontinuierlich und fokussiert sich als bodenständiger Typ komplett auf seine Aufgabe.“