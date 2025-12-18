Werder reagiert auf Trainer-Frage

Beim SV Werder Bremen steht Trainer Horst Steffen trotz der aktuellen Krise nicht zur Debatte. Gegenüber dem ‚kicker‘ sagt Sportchef Clemens Fritz: „Für uns ist das nullkommanull ein Thema und wir lassen da auch gar keine Diskussion zu. Horst war früher selbst Profi, ist als Trainer sehr erfahren und hat schon schwierige Momente mitgemacht. Er hat eine große Expertise - und er ist ja nicht allein, wir sehen uns ganzheitlich als Team.“

Laut dem Fachmagazin setzt man sich am Osterdeich mit Trainer Steffen „zunehmend kritisch auseinander“, dennoch sitzt der 56-Jährige laut Fritz fest im Sattel. Momentan hat der SVW 16 Zähler auf dem Konto und damit fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Seit vier Spielen warten die Werderaner auf einen Sieg, nach der Derby-Niederlage gegen den Hamburger SV (2:3) mussten Steffen & Co. am vergangenen Wochenende eine 0:4-Klatsche gegen den VfB Stuttgart hinnehmen.