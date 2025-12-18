Große Konkurrenz: Leipzig bangt um Toptalent Sakar

Faik Sakar gehört bei RB Leipzig zu den aufstrebenden Talenten. Mit 17 Jahren läuft der offensive Mittelfeldspieler bereits für die U19 der Sachsen auf, für die er in dieser Saison in sieben Liga-Spielen zwei Tore erzielte.

Dass die Leipziger Sakars im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag verlängern wollen, ist angesichts des großen Potenzials die logische Konsequenz. Nach Informationen von ‚Sky‘ liegt für den deutschen U17-Nationalspieler ein Profivertrag bis 2029 auf dem Tisch. Eine Entscheidung stehe derzeit allerdings noch aus.

Das liegt vor allem an den namhaften Interessenten. Dem Bericht zufolge haben der FC Brügge, der SV Werder Bremen und Inter Mailand ein Auge auf Sakar geworfen. Leipzig wäre gut beraten, zeitnah Nägel mit Köpfen zu machen, ab dem 1. Januar darf der gebürtige Berliner ohne Zustimmung seines aktuellen Arbeitgebers bei anderen Vereinen einen ab der kommenden Saison gültigen Vertrag unterschreiben.