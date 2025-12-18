TSG bastelt an Bebou-Verlängerung

Die TSG Hoffenheim möchte die Zusammenarbeit mit Ihlas Bebou über den Sommer hinaus fortsetzen. ‚Sky‘ berichtet, dass sich beide Parteien in Gesprächen über eine einjährige Vertragsverlängerung befinden. Ein Winterwechsel sei dementsprechend kein Thema.

Auch Bebou stehe einer Ausdehnung des am Saisonende auslaufenden Kontrakts offen gegenüber. In der laufenden Spielzeit wartet der schnelle Stürmer noch auf seinen ersten Einsatz von Beginn an. Immerhin ist der 31-Jährige für Trainer Christian Ilzer eine wichtige Joker-Option.