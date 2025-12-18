Barça baggert an Bisiwu

Der FC Barcelona bemüht sich um eine Zusammenarbeit mit Jesse Bisiwu. Nach Informationen von Sacha Tavolieri fanden bereits Gespräche mit dem Außenstürmer statt, um ihn von einem Wechsel nach Katalonien zu überzeugen. Geplant sei, den 17-jährigen Belgier im kommenden Sommer, also ein Jahr vor seinem Vertragsende, an Bord zu holen.

Unter der Anzeige geht's weiter

2020 war Bisiwu in die Jugendabteilung des FC Brügge gewechselt und entwickelte sich seitdem peu à peu weiter. In der laufenden Saison kommt der Rechtsfuß für die Amateure in der zweiten belgischen Liga zum Einsatz, zudem sorgte er zuletzt bei der U17-WM für Furore. Brügge würde den Youngster gerne in den eigenen Reihen halten, eine finale Entscheidung steht wohl noch aus.