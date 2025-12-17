Stürmer plus X: Werders Plan für den Wintertransfermarkt

In der Personalie Niclas Füllkrug (32) muss sich der SV Werder Bremen wohl hinten anstellen. Den Ex-Stürmer, der zwischenzeitlich kurz auf der Liste stand, zieht es wohl zum AC Mailand. Zwischen den Rossoneri und West Ham United sind lediglich noch Details zu klären.

Die Suche nach einem neuen Stürmer legen die Bremer dennoch nicht zu den Akten. Zu enttäuschend agierte bislang in erster Linie Bayer-Leihgabe Victor Boniface (24). Aber auch Keke Topp (21), Justin Njinmah (25) und Marco Grüll (27) strahlten zu wenig Gefahr aus.

Kommen sogar zwei Neue?

Die neue Erkenntnis über die Möglichkeit weiterer Leihgeschäfte verschafft den Grün-Weißen Spielraum auf dem Wintertransfermarkt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht deshalb nicht nur ein Angreifer, sondern möglicherweise auch ein Mittelfeldspieler auf dem Zettel des Tabellenzwölften.

Voraussetzung für einen Vorstoß im Januar sei allerdings, dass Skelly Alvero (23) und Leonardo Bittencourt (31) im Winter den Hut nehmen. Der Routinier wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, könnte aber unter Umständen schon ein halbes Jahr vorher eine neue Herausforderung suchen. In dem Fall hätten die Bremer Bedarf in der Zentrale.