Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Couto begründet komplizierten BVB-Start

von Lukas Weinstock - Quelle: Ruhr Nachrichten
1 min.
Yan Couto schirmt den Ball ab @Maxppp

Yan Couto ist nach langer Anlaufzeit so richtig bei Borussia Dortmund angekommen. Im Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘ begründet der 23-Jährige seinen komplizierten Start in Deutschland: „In Spanien spielt man viel mehr mit dem Ball, der Gegner setzt einen auch nicht so sehr unter Druck. Hier muss man körperlich topfit sein, um die Intensität gehen zu können.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Brasilianer, der beim BVB auf der rechten Seite zum Einsatz kommt, war im vergangenen Jahr zunächst auf Leihbasis nach Dortmund gewechselt, ehe in diesem Sommer die Kaufpflicht von 20 Millionen Euro griff. Die Formkurve des vierfachen Nationalspielers zeigt aktuell steil nach oben. „Ich glaube, ich bin schon auf einem sehr guten Niveau, aber natürlich kann ich mich noch weiter verbessern, um ein noch kompletterer Spieler zu werden“, findet Couto.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Yan Couto

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Yan Couto Yan Couto
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert