Couto begründet komplizierten BVB-Start

Yan Couto ist nach langer Anlaufzeit so richtig bei Borussia Dortmund angekommen. Im Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘ begründet der 23-Jährige seinen komplizierten Start in Deutschland: „In Spanien spielt man viel mehr mit dem Ball, der Gegner setzt einen auch nicht so sehr unter Druck. Hier muss man körperlich topfit sein, um die Intensität gehen zu können.“

Der Brasilianer, der beim BVB auf der rechten Seite zum Einsatz kommt, war im vergangenen Jahr zunächst auf Leihbasis nach Dortmund gewechselt, ehe in diesem Sommer die Kaufpflicht von 20 Millionen Euro griff. Die Formkurve des vierfachen Nationalspielers zeigt aktuell steil nach oben. „Ich glaube, ich bin schon auf einem sehr guten Niveau, aber natürlich kann ich mich noch weiter verbessern, um ein noch kompletterer Spieler zu werden“, findet Couto.