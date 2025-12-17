Jahr für Werder-Flop Boniface gelaufen

Werder Bremen wird in diesem Jahr nicht mehr auf Victor Boniface zurückgreifen können. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ müssen die Grün-Weißen auch beim Jahresabschluss gegen den FC Augsburg am Samstag (15:30 Uhr) auf den Angreifer verzichten. Der 24-Jährige hatte bereits am vergangenen Wochenende bei der 0:4-Niederlage gegen den VfB Stuttgart wegen einer Knieprellung gefehlt. Laut Vereinsangaben absolvierte Boniface am heutigen Mittwoch ein individuelles Indoor-Training.

Trotz der Fitness- und Verletzungsprobleme kommt ein Leihabbruch für Werder weiterhin nicht infrage. „Wir machen uns keine Gedanken darüber, eine Leihe vorzeitig zu beenden. Auch bei Boni ist eine vorzeitige Auflösung kein Thema. Bisher ist er auch noch nicht mit solchen Gedanken auf uns zugekommen“, betont Manager Clemens Fritz gegenüber der ‚Bild‘.