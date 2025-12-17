RB-Boss spricht über Klopp-Gerüchte

Oliver Mintzlaff hat sich zur Zukunft von Jürgen Klopp geäußert. Wie der 50-Jährige im Interview mit der ‚Sport Bild‘ verrät, besitzt Klopp „keine Ausstiegsklausel im Vertrag“ und „hat sich eindeutig zu uns bekannt. Er hat nicht den Anspruch, nach etwas anderem zu suchen. Wenn etwas käme, müsste man sich damit auseinandersetzen. Aber dafür gibt es überhaupt keine Anzeichen“, unterstreicht der Aufsichtsratsvorsitzende von RB Leipzig.

„Jürgen Klopp war für uns der Königstransfer ohne Ablöse. Er hat einen großen Anteil am Aufschwung in Leipzig. Er hat dem Team sehr geholfen, die nächsten Schritte zu gehen, und eine überragende Balance gefunden“, adelt Mintzlaff den ehemaligen Trainer vom FC Liverpool. Seit dem ersten Januar ist Klopp Head of Global Soccer bei Red Bull und unterschrieb einen bis Ende 2029 gültigen Vertrag. Zuletzt wurde er unter anderem als möglicher Nachfolger von Xabi Alonso bei Real Madrid gehandelt.