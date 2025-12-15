Leipzig: Baumgartners Wechsel-Gedanken

Christoph Baumgartner (26) hat sich im zurückliegenden Sommer zwischenzeitlich mit einem möglichen Vereinswechsel befasst. „Du machst dir als Spieler immer Gedanken darüber, was für dich das Beste ist. Und mit der anstehenden WM war für mich wichtig, dass ich im Verein regelmäßig spielen möchte“, bekennt der offensive Mittelfeldspieler im Gespräch mit dem ‚kicker‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit dem Abschied von Xavi Simons (22) ist der Stammplatz des österreichischen Nationalspielers allerdings zementiert. Deshalb hat Baumgartner seine Gedanken längst zu den Akten gelegt: „Wenn ich bei RB Leipzig Vertrauen von ganz oben bekomme, dann möchte ich mich bei diesem Verein durchsetzen. Deshalb waren mal Gedanken an eine Veränderung da, aber es war nicht so, dass ich dachte: Ich muss jetzt flüchten.“ Starke zehn Tore und fünf Vorlagen stehen aus den 17 bisherigen Pflichtspielen der laufenden Saison zu Buche.