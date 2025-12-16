Ablösefrei: Schlager auf dem Sprung

Zieht es Xaver Schlager (28) im kommenden Sommer nach Italien? Laut Gianluca Di Marzio zeigt Juventus Turin Interesse an der Verpflichtung des Mittelfeldmotors, dessen Vertrag bei RB Leipzig nach der laufenden Spielzeit ausläuft. Schlager, in den vergangenen eineinhalb Jahren häufig von Verletzungen ausgebremst, wäre somit nach aktuellem Stand ablösefrei verfügbar.

Gerne würden die Leipziger die Zusammenarbeit mit dem österreichischen Nationalspieler fortsetzen und einen Abgang zum Nulltarif verhindern. Zuletzt deutete sich allerdings an, dass sich die Wege nach dann vier Jahren trennen könnten, sollte dem Linksfuß regelmäßig nur der Platz auf der Bank bleiben.

Durch den langwierigen Ausfall von Assan Ouédraogo (19) durfte Schlager bei den drei zurückliegenden Bundesliga-Partien das Zentrum der Sachsen aber wieder von Beginn an beackern. Ob sich beide Seiten nun doch noch auf eine Vertragsverlängerung einigen können, bleibt jedoch abzuwarten. Berichten zufolge träumt Schlager schon seit langem von einem Engagement in der Premier League. Oder macht am Ende Juventus das Rennen?