Barça: Comeback für ter Stegen

Marc-André ter Stegen feiert seine Rückkehr auf den Platz. Wie der FC Barcelona bekanntgibt, steht der 33-Jährige überraschend beim heutigen Copa del Rey-Spiel (21 Uhr) gegen den Drittligisten CD Guadalajara in der Startelf.

Für den Keeper ist es der erste Einsatz in der laufenden Spielzeit. Zuletzt fiel er wegen einer Rückenoperation aus. Den Status als Nummer eins hat er im Sommer an Joan García (24) verloren.