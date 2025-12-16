Menü Suche
Copa del Rey

Barça: Comeback für ter Stegen

von Luca Hansen
Marc-André ter Stegen mit Raphinha und Hansi Flick @Maxppp

Marc-André ter Stegen feiert seine Rückkehr auf den Platz. Wie der FC Barcelona bekanntgibt, steht der 33-Jährige überraschend beim heutigen Copa del Rey-Spiel (21 Uhr) gegen den Drittligisten CD Guadalajara in der Startelf.

FC Barcelona
❗Le XI du Barça ce soir #DeporBarça
Bei X ansehen

Für den Keeper ist es der erste Einsatz in der laufenden Spielzeit. Zuletzt fiel er wegen einer Rückenoperation aus. Den Status als Nummer eins hat er im Sommer an Joan García (24) verloren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
