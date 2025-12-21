HSV: Meffert zurück zum Ex-Klub?

Jonas Meffert erwägt, den Hamburger SV im Winter zu verlassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, liebäugelt der Mittelfeldspieler mit einer Rückkehr zu Holstein Kiel, wo er bereits bis 2021 spielte. Die Agenten des 31-Jährigen haben sich bereits bei den Rothosen gemeldet, um die Möglichkeit eines Winterwechsels auszuloten.

Nachdem er in den vergangenen Jahren beim HSV gesetzt war, muss sich Meffert in der laufenden Spielzeit mit der Reservistenrolle begnügen. Sein Vertrag im Volkspark läuft am Ende der Saison aus.