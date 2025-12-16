Menü Suche
Ex-HSV-Boss Kreuzer vor neuem Job?

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Oliver Kreuzer mit Sonnenbrille @Maxppp

Oliver Kreuzer darf sich Hoffnungen auf einen neuen Job machen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, gehört der Funktionär, der unter anderem schon für den Hamburger SV und den Karlsruher SC tätig war, zu den finalen drei Kandidaten für den Posten als Sportdirektor bei Dynamo Dresden. Neben Kreuzer sind auch Sören Gonther (derzeit Hessen Kassel) und Harald Gärtner (derzeit Grasshoppers Zürich) in der engeren Auswahl.

Seit der Demission von Thomas Brendel steht der Zweitligist ohne Sportchef da. Dem Boulevardblatt zufolge spricht das Trio am heutigen Dienstagabend beim Aufsichtsrat vor, eine Entscheidung soll im Anschluss fallen.

