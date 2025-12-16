Schalke-Machtwort zum Ayhan-Angebot

Frank Baumann hat einen Winter-Wechsel von Mertcan Ayhan ausgeschlossen. „Mertcan Ayhan ist Gelsenkirchener. Er ist Schalker und lebt gerade seinen Traum. Er wird definitiv nicht im Winter gehen“, betonte der Sportdirektor des FC Schalke 04 bei ‚At Broski – Die Sport Show‘, „wir sind froh, dass wir ihn haben und dass er die Identifikation mit dem Verein so lebt.“

Die AS Rom baggert Berichten zufolge intensiv am 19-jährigen Verteidiger und soll bereit sein, bis zu acht Millionen Euro auf den Tisch zu legen. „Die zuletzt genannte Summe war auch viel zu niedrig“, stellte Baumann klar. Auch Ayhan selbst lehnt einen Wechsel zu den Italiern derzeit ab und will sich noch länger auf Schalke weiterentwickeln. In den vergangenen Wochen war der türkische Juniorennationalspieler als rechter Part der Dreierkette gesetzt.