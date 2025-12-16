Menü Suche
Ex-Welttorhüter Mendy bleibt Al Ahli treu

von Luca Hansen
Edouard Mendy lässt sich feiern @Maxppp

Edouard Mendy wird auch in der Zukunft weiter sein Geld in der Wüste verdienen. Wie Al Ahli bekanntgibt, hat der Keeper seinen Vertrag beim Saudi-Klub bis 2028 verlängert.

Al-Ahli Saudi Club
LET’S KEEP IT CLOSED, CAPTAIN MENDY 🛡️🧤
The castle stands… the guardian stays 💚
#AlAhli
#Mendy2028
Bei X ansehen

Der 33-Jährige machte sich vor allem durch seine Leistungen beim FC Chelsea einen Namen. 2021 wurde er zum FIFA-Welttorhüter des Jahres ausgezeichnet. Seit 2023 spielt der Senegalese für Al Ahli.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
