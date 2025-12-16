SPL
Ex-Welttorhüter Mendy bleibt Al Ahli treu
Edouard Mendy wird auch in der Zukunft weiter sein Geld in der Wüste verdienen. Wie Al Ahli bekanntgibt, hat der Keeper seinen Vertrag beim Saudi-Klub bis 2028 verlängert.
Der 33-Jährige machte sich vor allem durch seine Leistungen beim FC Chelsea einen Namen. 2021 wurde er zum FIFA-Welttorhüter des Jahres ausgezeichnet. Seit 2023 spielt der Senegalese für Al Ahli.
