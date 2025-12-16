Bericht: Glasner verlässt Crystal Palace

Oliver Glasner kehrt Crystal Palace im kommenden Jahr allem Anschein nach den Rücken. ‚Cadena SER‘ zufolge hat sich der österreichische Cheftrainer dazu entschieden, seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt nicht zu verlängern.

Glasner ist seit Februar 2024 für die Eagles sehr erfolgreich verantwortlich. Zwischenzeitlich war Palace unter dem Taktikfuchs 19 Partien in Folge ungeschlagen, aktuell belegt man in der Premier League den starken fünften Tabellenplatz. Die Verantwortlichen werden in den kommenden Wochen also sicherlich nichts unversucht lassen, um Glasner doch noch von einem Verbleib zu überzeugen.

Auf einen Abgang bereitet sich die Klubführung aber trotzdem vor. Wie der Sportjournalist Vicente Beltrán, der unter anderem für die ‚Marca‘ schreibt, berichtet, soll José Bordalás die Nachfolge des Österreichers antreten. Aktuell coacht der 61-jährige Spanier den FC Getafe, sein dortiger Vertrag ist ebenfalls nur bis zum Sommer gültig. Ergo könnte der Trainerwechsel in London ablösefrei über die Bühne gehen.