Hochkarätige Bayern-Konkurrenz bei Guéhi

Der FC Bayern sieht sich im Werben um Marc Guéhi großer Konkurrenz gegenüber. Wie die ‚Times‘ berichtet, hat Manchester City den 25-Jährigen als Haupttransferziel für die Defensive auserkoren. Der Innenverteidiger ist im Sommer ablösefrei zu haben, da er seinen auslaufenden Vertrag bei Crystal Palace nicht verlängern wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dieser Umstand ruft auch zahlreiche andere Interessenten auf den Plan. Neben dem deutschen Rekordmeister und City haben es auch der FC Liverpool, Real Madrid sowie der FC Barcelona auf den englischen Nationalspieler abgesehen.