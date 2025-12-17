Menü Suche
Hannover baggert an Top-Talent Synos

von Dominik Sandler - Quelle: weszlo.com
Zweitligist Hannover 96 beschäftigt sich weiterhin intensiv mit dem polnischen Markt. Wie ‚weszlo.com‘ berichtet, zeigen die Niedersachsen Interesse an Michal Synos vom polnischen Zweitligisten Stal Rzeszow. Der 18-Jährige hat nur noch einen bis Saisonende datierten Vertrag.

Bei seinem Klub ist der Innenverteidiger längst Stammspieler. Zudem geht Synos auch als Kapitän der U19-Nationalmannschaft von Polen voran. Auch in der Ekstraklasa hat Synos einen großen Markt. 96 hat in Maik Nawrocki (24) bereits einen Landsmann des Youngsters in den eigenen Reihen, zudem wechselten Virgil Ghita (27) und Benjamin Källmann (27) erst vor der laufenden Spielzeit von Cracovia zu den Niedersachsen.

