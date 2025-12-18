Menü Suche
Schnelles Aus für Ancelotti-Sohn

von Dominik Sandler
Davide Ancelotti bei der Vorstellung bei Botafogo @Maxppp

Nach nur einem halben Jahr endet die erste Station als Cheftrainer für Davide Ancelotti. Wie der brasilianische Erstligist Botafogo mitteilt, verlässt der Italiener den Klub schon wieder. Erst im Juli hatte der Sohn von Carlo Ancelotti in Brasilien übernommen.

Botafogo F.R.
NOTA OFICIAL

Davide Ancelotti não é mais o técnico do Botafogo.

O Botafogo informa que Davide Ancelotti não é mais o técnico da equipe principal. O preparador físico Luca Guerra e os auxiliares Luis Tevenet e Andrew Mangan também estão de saída. A decisão foi tomada após reuniões nesta quarta-feira (17).

O Clube agradece o profissionalismo e comprometimento de Ancelotti durante o período em que liderou a equipe e fez parte da família alvinegra. O Botafogo deseja sucesso em desafios futuros.

A nova comissão técnica será anunciada em breve.
Mit dem brasilianischen Meister von 2024 landete er am Ende der Saison auf Rang sechs, was zur Qualifikation für die Copa Libertadores ausreicht. Dennoch endet das Engagement frühzeitig. Wohin es Ancelotti zieht, ist noch unklar. Seit 2016 hatte er zuvor immer als Co-Trainer unter seinem Vater Carlo gearbeitet. Dieser trainiert aktuell die brasilianische Nationalmannschaft.

