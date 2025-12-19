Bestätigt: Bayer spricht mit Echeverri-Ersatz

Die Zusammenarbeit von Claudio Echeverri und Bayer Leverkusen verlief für alle Parteien sehr enttäuschend. Bei den Rheinländern kommt der 19-Jährige kaum zum Zug, sodass Manchester City den Youngster dank einer im Leihvertrag integrierten Klausel schon vorzeitig zurückholen wird. Das bestätigte Trainer Kasper Hjulmand heute auf einer Pressekonferenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den frei werdenden Kaderplatz will Bayer offenbar umgehend neu besetzen. Wie sein Berater bestätigt, führt die Werkself aktuell Gespräche mit Rodriguinho vom FC São Paulo. „Ich bin im Gespräch mit Bayer Leverkusen und Ajax (Amsterdam, Anm. d. Red.), das stimmt“, zitiert der vereinsnahe brasilianische Sportjournalist Alexsander Vieira den Berater des 21-jährigen Offensivakteurs. Auch Liga-Konkurrent Botafogo schätze den Spieler sehr.

Rodriguinhos Vertrag beim brasilianischen Erstligisten läuft Ende des kommenden Kalenderjahres aus, er dürfte also für einen moderaten Preis zu haben sein. Ob Bayer in den kommenden Wochen Nägel mit Köpfen machen möchte, wird sich noch zeigen. In Sachen Torbeteiligungen hat der Brasilianer, der im offensiven Mittelfeld zuhause ist, jedenfalls noch viel Luft nach oben. Nach 18 Liga-Spielen wartet Rodriguinho weiterhin auf seinen ersten Scorer.