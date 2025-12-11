Bayer machtlos: Echeverri-Aus besiegelt?

Manchmal passt es zwischen einem Spieler und einem Klub einfach nicht. Das scheint bei Claudio Echeverri und Bayer Leverkusen der Fall zu sein. Weder Erik ten Hag noch Kasper Hjulmand konnten und können mit den zweifellos vorhandenen Qualitäten von Claudio Echeverri wirklich etwas anfangen, mehr als ein Ergänzungsspieler ist der 19-Jährige nicht.

Und so wird die eigentlich für ein Jahr angedachte Leihe voraussichtlich schon im Winter abgebrochen. Laut dem ‚kicker‘ kann Manchester City den Argentinier ohne das Einverständnis von Leverkusen zurückholen. Möglich mache das eine Rückholoption, sollte Echeverri nicht auf eine bestimmte Anzahl an Einsätzen kommen. Diese könne der Offensivspieler schon jetzt nicht mehr erreichen.

Das Fachmagazin berichtet, dass die Skyblues von der Option Gebrauch machen wollen. Bayer hätte dem Rechtsfuß wohl aber auch so keine Steine in den Weg gelegt, schließlich hat er in seinen zwölf Einsätzen nur selten einen Mehrwert zum Spiel beigetragen. Da der Kader offensiv ohnehin gut besetzt ist, sei außerdem auch nicht unbedingt ein Ersatz geplant. Am Samstag (18:30 Uhr) dürfte sich Echeverri – sofern er denn eingewechselt wird – von der BayArena verabschieden, die Woche darauf steht bei RB Leipzig womöglich schon sein letztes Spiel in der Bundesliga an.