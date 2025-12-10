Menü Suche
Bayer muss auf Hjulmand verzichten

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Kasper Hjulmand und Alejandro Grimaldo @Maxppp
Leverkusen Newcastle

Bayer Leverkusen tritt im heutigen Champions League-Spiel gegen Newcastle United (21 Uhr) ohne seinen Cheftrainer an. Wie der Bundesligist gegenüber der ‚Bild‘ mitteilt, fehlt Kasper Hjulmand aus persönlichen Gründen. Co-Trainer Rogier Meijer übernimmt.

Weiter heißt es: „Für das Derby am kommenden Wochenende ist seine Rückkehr auf die Trainerbank vorgesehen.“ Am Samstag (18:30 Uhr) spielt Leverkusen – voraussichtlich wieder mit Hjulmand – zu Hause gegen den 1. FC Köln.

