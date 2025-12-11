Menü Suche
Kommentar 40
Bundesliga

FC Bayern: Rekord-Angebote für Olise im Anflug

Die teuersten Verkäufe des FC Bayern waren bislang Matthijs de Ligt, Lucas Hernández und Robert Lewandowski. Für je 45 Millionen Euro ging das Trio ins Ausland. Für Michael Olise ist weitaus mehr Ablöse im Gespräch.

von Lukas Hörster - Quelle: kicker
1 min.
Michael Olise im Einsatz für den FC Bayern @Maxppp

Den FC Bayern erwarten demnächst offenbar riesige Offerten für Michael Olise (23). Der ‚kicker‘ berichtet, dass Teams aus der Premier League „konkrete Angebote im dreistelligen Millionenbereich“ für den kommenden Sommer vorbereiten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon längst gilt Olise als Transferziel des FC Liverpool, um dort den aussortierten Mohamed Salah (33) zu beerben. Aber auch die Manchester-Klubs City und United sowie der FC Chelsea sind am französischen Nationalspieler interessiert. Ebenso wie Champions League-Sieger Paris St. Germain und ein spanischer Klub.

Wo seht ihr Michael Olises Zukunft?
- Ende in 2 Tagen
Bild wird erstellt

Klar ist: Bei den Bayern hält man für den Moment gar nichts von einem möglichen Olise-Verkauf. Der ‚kicker‘ berichtet, wie zuletzt schon die ‚Sport Bild‘, dass die Münchner vielmehr den bis 2029 datierten Vertrag mit dem Rechtsaußen bald verlängern wollen. Gehaltserhöhung inklusive.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (40)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
FC Bayern
Liverpool
Michael Olise

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
FC Bayern Logo FC Bayern München
Liverpool Logo FC Liverpool
Michael Olise Michael Olise
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert