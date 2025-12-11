FC Bayern: Rekord-Angebote für Olise im Anflug

Den FC Bayern erwarten demnächst offenbar riesige Offerten für Michael Olise (23). Der ‚kicker‘ berichtet, dass Teams aus der Premier League „konkrete Angebote im dreistelligen Millionenbereich“ für den kommenden Sommer vorbereiten.

Schon längst gilt Olise als Transferziel des FC Liverpool, um dort den aussortierten Mohamed Salah (33) zu beerben. Aber auch die Manchester-Klubs City und United sowie der FC Chelsea sind am französischen Nationalspieler interessiert. Ebenso wie Champions League-Sieger Paris St. Germain und ein spanischer Klub.

Klar ist: Bei den Bayern hält man für den Moment gar nichts von einem möglichen Olise-Verkauf. Der ‚kicker‘ berichtet, wie zuletzt schon die ‚Sport Bild‘, dass die Münchner vielmehr den bis 2029 datierten Vertrag mit dem Rechtsaußen bald verlängern wollen. Gehaltserhöhung inklusive.