BVB: Überraschung um Brandt

Die Personalsorgen bei Borussia Dortmund werden größer. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, fehlt im Bundesligaspiel beim SC Freiburg am Sonntag (15:30 Uhr) neben Aarón Anselmino, Waldemar Anton und Marcel Sabitzer auch Julian Brandt.

Der Doppeltorschütze vom 2:2 am Mittwoch gegen Bodö/Glimt sei angeschlagen, so das Lokalblatt. Der BVB reise daher nur mit einem Mini-Kader Richtung Süden. 18 Spieler, darunter drei Torhüter, sind in Freiburg am Start.