Mainz: Rieß vor Winter-Leihe?

Der FSV Mainz 05 könnte Eigengewächs Lasse Rieß (24) andernorts Spielpraxis verschaffen. Die aktuelle Nummer drei der Rheinhessen sei ein „logischer Ausleihkandidat“, befindet der ‚kicker‘.

Rieß, der immerhin schon auf vier Saisoneinsätze in der Bundesliga kommt, hat seinen Status als Ersatzmann für den verletzten Robin Zentner (31) an Daniel Batz (34) verloren. Der Routinier präsentierte sich unter anderem beim gestrigen 2:2 gegen den FC Bayern in überragender Verfassung.