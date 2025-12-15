Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Mainz: Rieß vor Winter-Leihe?

von Tobias Feldhoff - Quelle: kicker
Torhüter-Eigengewächs Lasse Rieß von Mainz 05 @Maxppp

Der FSV Mainz 05 könnte Eigengewächs Lasse Rieß (24) andernorts Spielpraxis verschaffen. Die aktuelle Nummer drei der Rheinhessen sei ein „logischer Ausleihkandidat“, befindet der ‚kicker‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rieß, der immerhin schon auf vier Saisoneinsätze in der Bundesliga kommt, hat seinen Status als Ersatzmann für den verletzten Robin Zentner (31) an Daniel Batz (34) verloren. Der Routinier präsentierte sich unter anderem beim gestrigen 2:2 gegen den FC Bayern in überragender Verfassung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Mainz 05
Lasse Rieß

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05
Lasse Rieß Lasse Rieß
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert