Ulreich lässt Bayern-Frage offen

Sven Ulreich (37) hat sich entgegen anderslautenden Gerüchten bislang nicht auf ein Karriereende im kommenden Jahr festgelegt. Im Anschluss an das gestrige 2:2-Unentschieden gegen den FSV Mainz 05 gab der Bayern-Torhüter gegenüber ‚ran‘ zu Protokoll: „Nein, es ist noch keine Entscheidung gefallen, ob ich aufhöre oder nicht. Es kann auch sein, dass ich weitermache. Darüber habe ich mir noch keine konkreten Gedanken gemacht. Das entscheiden wir zusammen im nächsten Jahr. Ich schaue jetzt von Woche zu Woche.“

Dieser Tage reiht sich der Ex-Stuttgarter, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft, als Nummer drei hinter Stammkeeper Manuel Neuer (39) und Jungspund Jonas Urbig (22) an der Säbener Straße ein. Auch Max Eberl kam auf Ulreichs Situation zu sprechen. „Wir sehen das ganz entspannt“, erläuterte der Sportvorstand, der seine volle Konzentration auf die Verlängerung mit Dayot Upamecano (27) richtet: „Erst treffen wir die großen Entscheidungen wie bei Upa und dann die anderen.“