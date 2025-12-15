62-Millionen-Klausel: Heiße Spur im Kean-Poker

Moise Kean könnte den AC Florenz in Richtung Premier League verlassen. Wie Sacha Tavolieri für die Schweizer Ausgabe von ‚Sky Sports‘ berichtet, zeigt der FC Fulham Interesse am Italiener, der sich eine Rückkehr auf die Insel gut vorstellen kann.

Mit lediglich drei Toren und dem letzten Tabellenplatz in der Serie A fällt die aktuelle Saison für den 25-Jährigen bislang eher enttäuschend aus. Dabei hatte Kean in der vergangenen Spielzeit noch auf ganzer Linie überzeugt: 25 Tore und drei Vorlagen brachten ihm im Sommer einen neuen Vertrag bis 2029 bei den Lilien ein, zudem wurde eine Ausstiegsklausel in Höhe von 62 Millionen Euro festgeschrieben. Bleibt abzuwarten, ob Fulham von dieser Klausel Gebrauch machen wird.