Premier League

Transfer-Absage von Guardiola

von Dominik Schneider
1 min.
Pep Guardiola auf der Pressekonferenz

Einen Abgang von James Trafford im Januar wird es bei Manchester City laut Pep Guardiola nicht geben. Angesprochen auf die Gerüchte um einen Wechsel des 23-jährige Torhüters reagierte der Coach der Skyblues heute bei einer Pressekonferenz sehr deutlich: „James Trafford bleibt im Januar. Er bleibt diese Saison definitiv bei uns.“

Der englische Schlussmann wechselte im Sommer für 31 Millionen Euro vom FC Burnley nach Manchester. Seinen Nummer eins-Posten musste er aber nach einigen schwachen Auftritten an Gianluigi Donnarumma abgeben. Darauf bezogen sagte Guardiola: „Er ist ein unglaublicher Torwart. Leider ist Gigio unsere Nummer eins, aber James ist fantastisch.“

