Transfer-Absage von Guardiola

Einen Abgang von James Trafford im Januar wird es bei Manchester City laut Pep Guardiola nicht geben. Angesprochen auf die Gerüchte um einen Wechsel des 23-jährige Torhüters reagierte der Coach der Skyblues heute bei einer Pressekonferenz sehr deutlich: „James Trafford bleibt im Januar. Er bleibt diese Saison definitiv bei uns.“

Der englische Schlussmann wechselte im Sommer für 31 Millionen Euro vom FC Burnley nach Manchester. Seinen Nummer eins-Posten musste er aber nach einigen schwachen Auftritten an Gianluigi Donnarumma abgeben. Darauf bezogen sagte Guardiola: „Er ist ein unglaublicher Torwart. Leider ist Gigio unsere Nummer eins, aber James ist fantastisch.“