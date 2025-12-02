Zwei City-Torhüter im Januar weg?

Stefan Ortega (33) und James Trafford (23) beschäftigen sich anscheinend mit einem Winter-Abschied von Manchester City. Das ist einem Bericht der ‚Daily Mail‘ zu entnehmen. Demzufolge wünscht sich das Torwart-Duo regelmäßigere Einsatzzeiten – im City-Kasten ist allerdings Gianluigi Donnarumma (26) gesetzt.

Trafford war erst im Sommer per Rückkaufklausel für umgerechnet rund 31 Millionen Euro vom FC Burnley zu den Skyblues gekommen und wurde eigentlich als neue Nummer eins eingeplant. Kurz darauf wechselte jedoch auch noch Donnarumma nach Manchester, der Trafford, der zuletzt schon mit Newcastle United in Verbindung gebracht wurde, schnell den Rang ablief. Um Ortega ranken sich derweil schon eine Weile Abschiedsgerüchte. In der laufenden Spielzeit stand der Ex-Bielefelder erst einmal im Kader.