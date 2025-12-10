Millionen-Deal: Aston Villa verpflichtet Toptalent

Im Winter bekommt Aston Villa offenbar einen Neuzugang aus Brasilien. Wie Fabrizio Romano berichtet, wechselt Alysson von Gremio Porto Alegre zum Klub aus Birmingham. Als Ablöse für den 19-jährigen Flügelspieler fließen dem Bericht zufolge zehn Millionen Euro. Über Boni kann die Summe auf zwölf Millionen Euro ansteigen.

Alysson wird Ende des Jahres zum Medizincheck erwartet. Anschließend soll der Linksfuß seinen Vertrag beim Premier League-Vertreter unterschreiben. Für Gremio lief Alysson trotz seines jungen Alters schon in 41 Pflichtspielen auf. Dabei gelangen ihm allerdings erst ein Tor und zwei Assists.