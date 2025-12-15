Menü Suche
Eredivisie

Ajax: Tomiyasu im Medizincheck

von Remo Schatz - Quelle: De Telegraaf
Takehiro Tomiyasu (27) hat einen neuen Klub gefunden. Wie ‚De Telegraaf‘ berichtet, wird der Japaner am morgigen Dienstag bei Ajax Amsterdam den Medizincheck ablegen und im Anschluss einen Vertrag bis Saisonende unterschreiben. Beide Seiten sollen zudem die Absicht bekundet haben, im Erfolgsfall den Vertrag weiter auszudehnen.

Tomiyasu stand seit 2021 beim FC Arsenal unter Vertrag. Nach einer schweren Knieverletzung im Februar wurde das Arbeitsverhältnis in beiderseitigem Einvernehmen beendet. Der Defensivallrounder widmete sich seiner Rehabilitation und hofft nun darauf, durch regelmäßige Einsätze in der Eredivisie doch noch auf den WM-Zug aufspringen zu können. Für die japanische Nationalmannschaft sammelte er bislang 42 Einsätze.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
