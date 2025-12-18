Fenerbahce verhandelt mit Mittelfeld-Wunschspieler

Fenerbahce möchte sich im Wintertransferfenster im zentralen Mittelfeld verstärken. Als Wunschspieler hat sich laut Transferexperte Yagiz Sabuncuoglu Joey Veerman (27) herauskristallisiert. Demnach habe der türkische Spitzenklub bereits Gespräche mit der PSV Eindhoven über die Transferkonditionen geführt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Veerman ist in Eindhoven unumstritten und steuerte in dieser Spielzeit bereits acht Tore und sechs Vorlagen bei. Sein Arbeitspapier beim Tabellenführer der Eredivisie ist noch bis 2028 datiert. Fenerbahce befindet sich zurzeit in guter Verfassung und belegt in der heimischen Süper Lig den zweiten Tabellenplatz mit drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Galatasaray. Im September 2025 hatte Domenico Tedesco vom entlassenen José Mourinho übernommen und verlor seitdem erst eine Partie, in der Europa League gegen Dinamo Zagreb (1:3).