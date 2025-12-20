Afrika-Cup: Elfenbeinküste ohne Haller

Sébastien Haller wird den kommenden Afrika-Cup verpassen. Wie der ivorische Fußballverband mitteilt, erlitt der 31-Jährige am vergangenen Wochenende eine Oberschenkelverletzung, die ihn vorerst außer Gefecht setzen wird. Als Ersatz für den erfahrenen Mittelstürmer wurde bereits Evann Guessand (24) nachnominiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Haller hatte bei der vergangenen Auflage des Turniers noch den entscheidenden Siegtreffer im Finale gegen Nigeria (2:1) erzielt. In der laufenden Saison zeigt sich der Ex-Dortmunder jedoch in keiner guten Verfassung. Für seinen aktuellen Klub FC Utrecht erzielte er in 21 Pflichtspielen erst einen Treffer.