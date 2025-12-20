Menü Suche
Afrika-Cup: Elfenbeinküste ohne Haller

von Daniel del Federico
Sébastien Haller im Trikot des FC Utrecht @Maxppp

Sébastien Haller wird den kommenden Afrika-Cup verpassen. Wie der ivorische Fußballverband mitteilt, erlitt der 31-Jährige am vergangenen Wochenende eine Oberschenkelverletzung, die ihn vorerst außer Gefecht setzen wird. Als Ersatz für den erfahrenen Mittelstürmer wurde bereits Evann Guessand (24) nachnominiert.

Haller hatte bei der vergangenen Auflage des Turniers noch den entscheidenden Siegtreffer im Finale gegen Nigeria (2:1) erzielt. In der laufenden Saison zeigt sich der Ex-Dortmunder jedoch in keiner guten Verfassung. Für seinen aktuellen Klub FC Utrecht erzielte er in 21 Pflichtspielen erst einen Treffer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
