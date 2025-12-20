Zweitligisten heiß auf Buadés

Lucas Buadés vom Le Mans FC steht im Fokus zweier deutscher Klubs. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato buhlt ein Duo aus der 2. Bundesliga um den Flügelspieler aus der Ligue 2.

Der 27-Jährige wechselte erst im vergangenen Sommer vom FC Valenciennes zu seinem aktuellen Arbeitgeber und unterzeichnete einen Jahresvertrag mit der Option für eine weitere Spielzeit. Sollte er seine starke Form aus der ersten Saisonhälfte bestätigen, könnte ihm das den Sprung nach Deutschland ermöglichen.