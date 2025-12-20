Menü Suche
Kommentar
FT-Info 2. Bundesliga

Zweitligisten heiß auf Buadés

von Dominik Schneider - Quelle: FT-Info
Lucas Buadés (r.) im Einsatz für Le Mans @Maxppp

Lucas Buadés vom Le Mans FC steht im Fokus zweier deutscher Klubs. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato buhlt ein Duo aus der 2. Bundesliga um den Flügelspieler aus der Ligue 2.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 27-Jährige wechselte erst im vergangenen Sommer vom FC Valenciennes zu seinem aktuellen Arbeitgeber und unterzeichnete einen Jahresvertrag mit der Option für eine weitere Spielzeit. Sollte er seine starke Form aus der ersten Saisonhälfte bestätigen, könnte ihm das den Sprung nach Deutschland ermöglichen.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Ligue 2
Le Mans
Lucas Buadés

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Ligue 2 Ligue 2
Le Mans Logo Le Mans FC
Lucas Buadés Lucas Buadés
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert