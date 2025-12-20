Menü Suche
Ex-Freiburger Sallai in die Premier League?

von Daniel del Federico - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
Roland Sallai im Gala-Trikot @Maxppp

Der FC Brentford zeigt Interesse an einer Verpflichtung von Roland Sallai. Wie Yagiz Sabuncuoglu berichtet, haben die Bees bereits Kontakt zu Galatasaray aufgenommen. Der türkische Spitzenklub möchte den Ungarn allerdings nicht mitten in der Saison abgeben. Erst bei einem Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro würden sich die Gelb-Roten gesprächsbereit zeigen.

Sallai war im Sommer 2024 vom SC Freiburg nach Istanbul gewechselt und bestritt seitdem 54 Pflichtspiele für Gala. Der 28-Jährige hat sich in der Türkei schnell als Leistungsträger etabliert und überzeugt als Rechtsverteidiger. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.

