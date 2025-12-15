Menü Suche
80 Millionen: Alles möglich auf Bayers Wintertransfermarkt

Stolze 200 Millionen Euro nahm Bayer Leverkusen im Sommer für Neuzugänge in die Hand. Im Winter könnte der nächste teure Deal folgen.

von Tobias Feldhoff - Quelle: kicker
1 min.
Alejandro Grimaldo und Lucas Vazquez beim Training @Maxppp

Bayer Leverkusen ist auf dem Wintertransfermarkt äußerst handlungsfähig. Der ‚kicker‘ rechnet vor, dass der Bundesligist mit insgesamt 80 Millionen für das neue Jahr planen kann. 55 Millionen Euro kassiert man für den Transfer von Piero Hincapié (23) per Kaufpflicht vom FC Arsenal, weitere 15 Millionen vom FC Liverpool für den Mega-Deal von Florian Wirtz (22).

Darüber hinaus werden auch noch Raten für Granit Xhaka (33) und Amine Adli (25) fällig, die Leihe von Matej Kovar (25) zur PSV Eindhoven wandelt sich in einen fixen Transfer.

Frimpong-Nachfolger gesucht

Dem Bericht des ‚kicker‘ zufolge soll nun im Januar in erster Linie Ausschau nach einem neuen Rechtsverteidiger gehalten werden, der den schmerzhaften Abgang von Jeremie Frimpong (25) kompensiert, Real-Schnapper Lucas Vázquez (34) ist das schließlich nur teilweise gelungen.

Es sei „problemlos möglich“, einen neuen Mann für die rechte Schiene zu verpflichten, der bis zu 40 Millionen Euro kostet, schreibt das Fachmagazin weiter. Und selbst, wenn der neue Star nur 30 Millionen kostet, seien „Vorgriffe auf die neue Saison“ gut möglich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
