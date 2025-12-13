Menü Suche
Algerien nominiert vier Bundesliga-Stars

von Lukas Hörster
Ibrahim Maza rennt @Maxppp

Die algerische Nationalmannschaft geht mit vier Spielern aus der Bundesliga in den Afrika-Cup (21. Dezember bis 18. Januar). Aus dem offiziellen Aufgebot geht hervor, dass Ramy Bensebaini (30/Borussia Dortmund), Farès Chaïbi (23/Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (20/Bayer Leverkusen) und Mohamed Amoura (25/VfL Wolfsburg) in Marokko an den Start gehen.

Die Profis werden ihren Klubs bis zu vier Bundesliga-Spiele lang fehlen. An diesem Wochenende sind sie zum letzten Mal in diesem Kalender in Deutschland am Ball. Algerien gehört beim Afrika-Cup zu den Favoriten.

Afrika-Cup
Bundesliga
BVB
Frankfurt
Leverkusen
Wolfsburg
Mohamed Amoura
Ramy Bensebaïni
Farès Chaïbi
Ibrahim Maza

