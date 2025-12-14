Wolfsburg: Trainer-Entscheidung gefallen?

Nach der Entlassung von Paul Simonis übernahm Daniel Bauer den VfL Wolfsburg vor etwas mehr als einem Monat interimsweise. Seit dem überzeugenden 3:1-Auswärtserfolg bei Borussia Mönchengladbach am gestrigen Samstag verdichten sich die Zeichen, dass der eigentliche U19-Coach dauerhaft zum Cheftrainer der Profis befördert wird.

„Es spricht für den Trainer, wie er den Turnaround geschafft hat. Wenn wir gegen Freiburg jetzt auch noch etwas holen, legen wir uns ein paar Geschenke unter den Weihnachtsbaum und schauen weiter“, wollte Wolfsburgs neuer Sportdirektor Pirmin Schwegler zwar noch keine feste Zusage geben.

„Ich gehe schwer davon aus“, sagte Schwegler aber zugleich, „dass Daniel Bauer beim Portugal-Trainingslager dabei ist. Wenn wir so spielen und solche Siege holen, spricht das für den Trainer. Ich habe mit dem Trainer ein längeres Gespräch geführt, ich habe das Training gesehen und das Spiel in Gladbach und das sind alles sehr, sehr positive Eindrücke.“

Bauer selbst würde gerne bleiben. „Der Zusammenhalt und die Bindung sind extrem eng. Wir haben ein Feuer im Klub und in der Stadt entfacht. Wir sind auf einem guten Weg, und ich würde gerne den Weg mit den Jungs weitergehen“, betonte der 43-Jährige gegenüber ‚Sky‘. Schon zeitnah dürfte er Klarheit haben.