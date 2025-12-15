Boey-Alternative gefunden

Crystal Palace ist längst nicht mehr auf Sacha Boey als neuen Rechtsverteidiger festgelegt. Wie Sacha Tavolieri für die Schweizer Ausgabe von ‚Sky Sports‘ berichtet, hat Zakaria El Ouahdi vom KRC Genk das Interesse des englischen Pokalsiegers geweckt. Kontakt wurde bereits hergestellt. Im Sommer war der VfL Wolfsburg am 23-Jährigen dran.

Seit Wochen ist bekannt, dass Palace auch mit einer Verpflichtung von Boey liebäugelt. Die vom FC Bayern aufgerufenen 15 Millionen Euro sind den Eagles aber zu viel – schließlich spielt der 25-jährige Franzose bei den Münchnern aktuell sportlich keine Rolle. Dennoch laufen die Gespräche der Klubs weiter, so ‚Bild‘-Fußballchef Christian Falk auf seiner eigenen Website.