Mislintat greift gleich hart durch

von Lukas Hörster - Quelle: f95.de
Sven Mislintat und der VfB Stuttgart gehen getrennte Wege @Maxppp

Fortuna Düsseldorf und Christian Weber gehen getrennte Wege. Wie der Zweitligist mitteilt, wurde der Sportdirektor seiner Aufgaben entbunden. Zuvor musste schon Sportchef Klaus Allofs die Koffer packen. Dem Duo wird gemeinhin eine ungeschickte Kaderplanung zur Last gelegt.

Der Vorstand von Fortuna Düsseldorf hat Christian #Weber von seinen Aufgaben als Sportdirektor entbunden. ℹ️

Der neue Sportvorstand Sven Mislintat erklärt: „Wir wollen im sportlichen Bereich und in der Kaderplanung neue Wege gehen und in dieser schwierigen Phase einen Kurswechsel einleiten. Für die neuen Weichenstellungen im sportlichen Bereich war die Trennung eine logische Konsequenz. Die Position des Sportdirektors wird bis auf weiteres nicht eins zu eins nachbesetzt.“

