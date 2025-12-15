Mislintat greift gleich hart durch

Fortuna Düsseldorf und Christian Weber gehen getrennte Wege. Wie der Zweitligist mitteilt, wurde der Sportdirektor seiner Aufgaben entbunden. Zuvor musste schon Sportchef Klaus Allofs die Koffer packen. Dem Duo wird gemeinhin eine ungeschickte Kaderplanung zur Last gelegt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der neue Sportvorstand Sven Mislintat erklärt: „Wir wollen im sportlichen Bereich und in der Kaderplanung neue Wege gehen und in dieser schwierigen Phase einen Kurswechsel einleiten. Für die neuen Weichenstellungen im sportlichen Bereich war die Trennung eine logische Konsequenz. Die Position des Sportdirektors wird bis auf weiteres nicht eins zu eins nachbesetzt.“