Winter-Abgang: Drei Interessenten für Tohumcu

Die TSG Hoffenheim könnte Mittelfeldspieler Umut Tohumcu noch im Winter abgeben. Wie ‚Transfermarkt.de‘ berichtet, prüft der 21-Jährige aktuell die Optionen für eine Leihe. Im Gespräch sind der FC Kopenhagen sowie zwei namentlich nicht genannte Klubs aus der Ligue 1.

Der 21-Jährige kommt unter Christian Ilzer in dieser Saison kaum zum Zug und spielte zwischenzeitlich sogar in der zweiten Mannschaft. Dennoch wolle die TSG den zentralen Mittelfeldmann nicht verkaufen. Auch türkische Vereine sollen am deutschen U21-Nationalspieler interessiert sein. Vertraglich ist Tohumcu noch bis 2028 an den Bundesligisten gebunden.