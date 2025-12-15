Menü Suche
Galatasaray: Singo schon wieder auf dem Sprung?

von Leon Morsbach - Quelle: Sacha Tavolieri
Wilfried Singo (l.) blockt einen Schuss von Ansgar Knauff (r.) @Maxppp

Wilfried Singo könnte Galatasaray bereits im Winter wieder verlassen. Wie Sacha Tavolieri für die Schweizer Ausgabe von ‚Sky Sports‘ berichtet, kann der 24-Jährige in der Türkei nicht überzeugen und hat Schwierigkeiten, sich an den türkischen Fußball anzupassen. Angesichts der investierten Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro sei das Management unzufrieden mit der Gesamtsituation des Ivorers und versuche nun, einen Ausweg zu finden.

Singo war erst im Sommer von der AS Monaco nach Istanbul gewechselt. Zuvor spielte der Rechtsverteidiger in Italien für den FC Turin. Eine Rückkehr in die Serie A könne sich der Rechtsfuß deshalb durchaus vorstellen. Vermittler sollen den Spieler auch dem FC Liverpool angeboten haben, der jedoch keinerlei Priorität in ihm sieht. Galatasaray hofft laut Tavolieri, im Winter eine Ablöse in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro einzustreichen.

