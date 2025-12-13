2. Bundesliga
KSC: Jobgarantie für Eichner
@Maxppp
Trainer Christian Eichner bleibt beim Zweitligisten Karlsruher SC trotz der 0:4-Schlappe gegen den SC Paderborn am heutigen Samstag im Amt. Sportchef Mario Eggimann bestätigte im Anschluss: „Wir gehen auch mit Christian Eichner in die Rückrunde.“
Unter der Anzeige geht's weiter
Hinter dem KSC liegt eine turbulente Woche. Mit Co-Trainer Zlatan Bajramovic war Eichners engster Vertrauter entlassen worden. Eine Entscheidung, die wohl auch der Mannschaft nicht schmeckte. Anschließend kursierten bereits Gerüchte um einen möglichen Rücktritt von Eichner.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden