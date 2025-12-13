Menü Suche
2. Bundesliga

KSC: Jobgarantie für Eichner

von Lukas Hörster
Christian Eichner @Maxppp

Trainer Christian Eichner bleibt beim Zweitligisten Karlsruher SC trotz der 0:4-Schlappe gegen den SC Paderborn am heutigen Samstag im Amt. Sportchef Mario Eggimann bestätigte im Anschluss: „Wir gehen auch mit Christian Eichner in die Rückrunde.“

Hinter dem KSC liegt eine turbulente Woche. Mit Co-Trainer Zlatan Bajramovic war Eichners engster Vertrauter entlassen worden. Eine Entscheidung, die wohl auch der Mannschaft nicht schmeckte. Anschließend kursierten bereits Gerüchte um einen möglichen Rücktritt von Eichner.

