Pulverfass KSC: Nimmt Eichner den Hut?

Nach der überraschenden Entlassung von Co-Trainer Zlatan Bajramovic nach neunjähriger Tätigkeit herrscht beim Karlsruher SC mächtig Unruhe. Laut Informationen von ‚Sky‘ steht die Zukunft von Cheftrainer Christian Eichner in den Sternen. Zwar plane der 43-Jährige aktuell noch keinen Rücktritt, um „seine Mannschaft nicht im Stich zu lassen“, in den kommenden Wochen will er sich dem Bezahlsender zufolge aber nach Verarbeitung der Geschehnisse intensiver mit seiner Zukunft auseinandersetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegenüber den ‚Badischen Neuesten Nachrichten‘ hatte sich Eichner ernüchternd über das Bajramovic-Aus geäußert: „Ich habe den wichtigsten Menschen in meinem direkten Umfeld verloren. Zlatan Bajramovic und ich haben das beste Verhältnis, was man sich vorstellen kann. Es ist Nullkomma null vorgefallen.“ Laut ‚Sky‘ flossen nach der Verkündung auch bei mehreren Spielern Tränen, die Führungsspieler wollten die Verantwortlichen zu einem Umdenken bewegen. Auch sportlich läuft es beim KSC aktuell nicht, die vergangenen vier Ligaspiele gingen verloren. Trotzdem wollen die Bosse mit Eichner weitermachen.