Hertha schielt auf Jurasek

von Dominik Schneider - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
David Jurasek (r.) im Einsatz für Besiktas @Maxppp

Hertha BSC beschäftigt sich offenbar mit einem ehemaligen Bundesligaprofi. Laut Yagiz Sabuncuoglu hat die Alte Dame Interesse bei David Jurasek hinterlegt. Aktuell ist der 25-jährige Tscheche noch von Benfica an Besiktas verliehen, allerdings planen die Beteiligten, das Leihgeschäft vorzeitig im Winter zu beenden. Jurasek verlor seinen Stammplatz im Verlauf der Hinrunde.

Neben der Hertha wirft dem türkischen Sportjournalisten zufolge auch Parma Calcio den Hut beim Linksverteidiger in den Ring. Jurasek lief in der Vergangenheit schon für die TSG Hoffenheim in Deutschland auf. Im Kraichgau absolvierte der Nationalspieler 27 Bundesliga-Spiele.

2. Bundesliga
Beşiktaş
Hertha
Benfica
David Jurásek

