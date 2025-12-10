Hertha: Ligakonkurrent will Dudziak

Noch im Winter könnte Jeremy Dudziak seine Zelte in Berlin endgültig abbrechen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass Holstein Kiel den 30-Jährigen gerne verpflichten würde. Auch der FC Tokio aus Japan habe Interesse an dem Linksfuß, der bei Hertha BSC in dieser Saison noch nicht zum Einsatz gekommen ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag in Berlin läuft im kommenden Sommer aus, die Störche müssten also nur eine überschaubare Ablösesumme zahlen. Laut dem Boulevardblatt will sich Dudziak nach aktuellem Stand lieber bei der Alten Dame durchbeißen. Seit zweieinhalb Jahren spielt er für den Hauptstadtklub, hat aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.