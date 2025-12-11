Bestätigt: Hannover plant prominente Mann-Nachfolge

Zweitligist Hannover 96 beschäftigt sich angesichts des nahenden Abgangs von Marcus Mann mit prominenten Nachfolgern. Die ‚Bild‘ bringt neben Sérgio Pinto auch Dieter Hecking als Geschäftsführer Sport ins Gespräch. Boss Martin Kind bestätigt dem Boulevardblatt: „Wir kennen uns schon sehr lange. Er wäre einer der möglichen Kandidaten.“

Der ‚kicker‘ berichtet außerdem von einer möglichen Rückkehr von Jörg Schmadtke oder Fredi Bobic. Bobic, der aktuell bei Legia Warschau arbeitet, spielte in der Saison 2002/03 für die Niedersachsen und sei von einem Engagement nicht abgeneigt. Schmadtke war zuletzt auch ein Kandidat beim VfL Wolfsburg. Er ist seit Februar 2024 ohne Verein.