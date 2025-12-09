Hannover 96: Kind öffnet Mann die Tür

Martin Kind hat mit RB Salzburg die Verhandlungen über einen Abgang von Marcus Mann aufgenommen. „RB Salzburg hat sich offiziell und konkret gemeldet. Sie möchten Marcus Mann haben. Marcus Mann hat ein Interesse, wir wollen seine Karriere und Entwicklung nicht behindern“, bestätigt der Hauptgesellschafter und Aufsichtsratsboss von Hannover 96 gegenüber der ‚Bild‘, stellt aber klar: „Aber wenn das zwei Jahre später beginnt, wäre das natürlich auch okay für uns. Wir werden alles immer wohlwollend behandeln, aber wir lassen uns zeitlich nicht unter Druck setzen. Ohne Alternative gibt es keine Lösung.“

Am Maschsee beginnt nun die Suche nach einem Nachfolger für den Geschäftsführer. „Wir haben uns bisher nicht mit Kandidaten beschäftigt, müssen jetzt den Markt sondieren“, so Kind, der klarstellt: „Ich war gedanklich darauf vorbereitet, dass es irgendwann ein Thema wird.“ Die Boulevardzeitung prognostiziert eine Ablöse in Höhe von zwei und drei Millionen Euro.