Pöpperl träumt von Schalke-Zukunft

Paul Pöpperl hat den klaren Wunsch, über die laufende Saison hinaus für den FC Schalke 04 aufzulaufen. „Ein Traum wäre, wenn ich bei Schalke verlängern könnte“, betonte der Mittelfeldspieler in einer Medienrunde, „ansonsten will ich die Zeit nutzen, die ich hier bei den Profis bekomme – wenn nicht, dann in der U23 empfehlen für andere Aufgaben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Profivertrag des 22-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus. Pöpperl will die aktuelle Gelegenheit ergreifen, sich für eine Ausweitung der Zusammenarbeit zu empfehlen. Nach seinem fünfminütigen Profidebüt Ende November gegen den SC Paderborn (2:1) erhielt der gebürtige Herborner am vergangenen Wochenende gegen Fortuna Düsseldorf (2:0) erstmals das Vertrauen von Beginn an.